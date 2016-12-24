В Мордовии ввели ограничения на пребывание граждан в лесах

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Как сообщает Минлесхоз РМ, в связи с установлением на территории земель лесного фонда Мордовии IV класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах, в период с 1 по 5 августа 2025 года ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на определенных участках.
Конкретнее об участках, где вводятся ограничения, можно узнать из официального документа:
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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