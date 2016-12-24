Аферисты по одной схеме обманули трех пенсионерок из Саранска на 4,6 млн рублей

«Очень нужная и важная программа»
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По информации МВД по РМ, пожилые жительницы мордовской столицы лишились сбережений при отработке злоумышленниками однотипного мошеннического сценария.
У потерпевших ранее неизвестные им телефонные собеседники под различными предлогами выуживали коды из смс-сообщений, поступавших жертвам на телефоны.
Затем с пенсионерками связывались фальшивые сотрудники силовых структур и сообщали, что в результате взлома их аккаунтов и утечки личных данных денежные средства жительниц Мордовии могли уйти на Украину. Однако правоохранителям удалось предотвратить финансовую операцию, но для доказательств непричастности к преступлению требовалось задекларировать все свои накопления в наличной форме.
Деньги пожилые женщины отдавали подъезжавшим к ним курьерам. В трех случая речь шла о хищении таким образом 950 тысяч, 1,5 млн и более 2 млн рублей.
В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.
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