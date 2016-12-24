Аферисты по одной схеме обманули трех пенсионерок из Саранска на 4,6 млн рублей

Репортер

По информации МВД по РМ, пожилые жительницы мордовской столицы лишились сбережений при отработке злоумышленниками однотипного мошеннического сценария.

У потерпевших ранее неизвестные им телефонные собеседники под различными предлогами выуживали коды из смс-сообщений, поступавших жертвам на телефоны.

Затем с пенсионерками связывались фальшивые сотрудники силовых структур и сообщали, что в результате взлома их аккаунтов и утечки личных данных денежные средства жительниц Мордовии могли уйти на Украину. Однако правоохранителям удалось предотвратить финансовую операцию, но для доказательств непричастности к преступлению требовалось задекларировать все свои накопления в наличной форме.

Деньги пожилые женщины отдавали подъезжавшим к ним курьерам. В трех случая речь шла о хищении таким образом 950 тысяч, 1,5 млн и более 2 млн рублей.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

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