Объем доходов республиканского бюджета увеличился на 3,5 млрд. рублей

25 июля в Саранске прошла сессия Государственного Собрания Мордовии, в работе которой приняли участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, члены кабинета министров и главы муниципальных районов.

Депутаты внесли изменения в республиканский бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Объем доходов увеличен на 3 млрд. 558 млн. рублей. Дополнительные средства предложено направить на оказание мер социальной поддержки; обеспечение лекарствами льготных категорий граждан; оплату труда работников бюджетной сферы; переселение граждан из аварийного жилфонда; модернизацию коммунальной инфраструктуры; ремонт автодорог и приобретение пассажирского транспорта. Возрастает также финансовая поддержка местных бюджетов, увеличиваются объемы расходов по ряду других социально значимых статей.

Также увеличена доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РМ – она составит 14 млрд. 812 млн. рублей. Расходы запланированы в объеме 14 млрд. 826 млн. рублей. Дополнительные средства будут направлены на финансирование мероприятий в рамках профессионального образования медицинских работников, приобретения и капитального ремонта оборудования, на реализацию программы государственных гарантий.

На сессии была поддержана инициатива прокурора республики о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки детям участников специальной военной операции в виде освобождения от платы за проживание и коммунальные услуги в общежитиях организаций профобразования. «Это вопрос социальной справедливости. Когда родители ребенка с оружием в руках защищают нашу страну, государство берет на себя обязательство заботиться о таких семьях», – сказал прокурор Мордовии Сергей Лапин.

На «правительственном часе» министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин рассказал о ходе реализации государственных программ в 2024 году. Отмечено, что в указанный период в республике выполнялось 30 госпрограмм, из числа которых 29 признаны эффективными, одна – недостаточно эффективной. Неэффективных программ нет.