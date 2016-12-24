В Барашево завершается капитальный ремонт школы

В Мордовии реализуется федеральный проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на комплексное обновление учреждений образования. Это позволит школьникам учиться в современных и комфортных условиях.

В рамках нацпроекта завершается капитальный ремонт Барашевской школы в Теньгушевском районе. Здание, построенное почти сорок лет назад, требовало реконструкции. Строители выполнили большую часть работ: во всех учебных кабинетах залили полы и постелили линолеум, вывели электропроводку под пожарную сигнализацию, выложили плитку и установили батареи. Электрика и канализация полностью готовы. Завершены малярные работы в спортивном зале и столовой. Вокруг школы залили отмостки.

Продолжаются работы по ремонту фасада и обновлению входной группы. Строительная готовность объекта – 99%.

Педагоги готовятся к началу учебного года – завозят современное оборудование и новую мебель. На уроках будут использовать интерактивные панели и моноблоки, что значительно повысит качество образовательного процесса. В кабинеты труда приобрели современные станки и швейные машинки, которые расширят возможности практических занятий.