Педагог из Инсара стала победителем окружного этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

25 июля в Доме Республики состоялась торжественная церемония подведения итогов окружного этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя». Ежегодно один из регионов ПФО становится местом проведения межрегионального этапа конкурса. В этом году экспертную комиссию приняла Мордовская митрополия.



На протяжении трех дней конкурсная комиссия рассматривала достижения педагогов-участников в области духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения - сценарии уроков и познавательных прогулок по родным городам, программы киноклубов, рабочие тетради и настольные игры.



В результате Гран-при конкурса завоевала советник директора по воспитанию, руководитель поискового отряда «Голос памяти» Инсарской школы №1 Елена Попова.





Также победителями были объявлены:



- директор Воскресной школы архиерейского подворья Спасского кафедрального собора Пензы Серафима Царан с работой «Краеведческий отряд «Пешая слобода» как вариант организации детей в формате Воскресной школы от 8 до 18 лет»

- коллектив авторов Горской общеобразовательной школы Осинского муниципального округа Пермского края с опытом реализации акции «Каникулы с книгой»

- коллектив авторов Саровской православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского Нижегородской епархии с работой «Гимназический музей, как особая форма интеграции внеурочной деятельности в образовательном учреждении»

- педагог Воскресной семейной школы «Покров» при Успенском женском монастыре Пермской епархии Надежда Зубакина с интерактивной исторической игрой «Времен связующая нить».