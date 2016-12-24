Глава Мордовии обсудил с руководством «РМ Рейл» работу компании

В Доме Республики Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс обсудили работу компании-лидера российского грузового вагоностроения в условиях меняющегося рынка.

Максим Тевс отметил, что в настоящее время целый ряд критериев формируют серьезные предпосылки для снижения темпов обновления парка подвижного состава и, соответственно, его производства. Это, в частности, непредвиденные ограничения на сети железных дорог, низкие объемы списания вагонов, падение объемов грузоперевозок, а также высокая ключевая ставка, влияющая на кредитование и лизинг подвижного состава.

Было отмечено, что в текущих условиях «РМ Рейл» направляет свои усилия на повышение эффективности работы, чтобы обеспечить загрузку имеющихся мощностей и сохранить конкурентоспособность. Продолжается реализация инвестиционной программы, в том числе с использованием механизмов господдержки. Она направлена на обновление инфраструктуры, сокращение издержек и повышение производственной безопасности.

Активно ведется разработка инновационного подвижного состава. Компания «РМ Рейл» в конце 2023 года вывела на рынок вагонную тележку с увеличенной нагрузкой на ось, а также создала целую серию моделей нового поколения. На «ВКМ-Стали» создан новейший цех высокоточного литья – это более 200 новых рабочих мест и возможность полностью заместить импорт. В августе «РМ Рейл» запустит производство крупного вагонного литья - важный этап в реализации проекта, поддержанного государством - Фондом развития промышленности и специнвестконтрактом от Минпромторга России. Кроме того, на протяжении последних лет предприятия компании сохраняют высший в отрасли показатель качества.

Особое внимание – охране труда: компания обновляет системы аспирации, пересматривает организацию рабочих мест с учетом мнения самих сотрудников. В этом году «РМ Рейл» провела профильную конференцию по промышленной безопасности, которая при поддержке руководства региона с будущего года получит статус общереспубликанской.

Большое внимание уделяется корпоративной социальной политике: действует жилищная программа, для сотрудников предусмотрено бесплатное горячее питание, санаторно-курортное лечение, премии за профессионализм и преданность, компенсация оплаты за детский сад. По итогам шести месяцев текущего года средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей.

«Мы оперативно реагируем на изменения рынка, готовим разные сценарии развития, - подчеркнул генеральный директор «РМ Рейл». - Вместе с тем, необходимы системные меры государственной поддержки. Это залог стабильной работы многотысячного коллектива, возможностей для развития и роста современной эффективной компании».

Артём Здунов отметил, что машиностроение – флагман республиканской промышленности, от которого во многом зависят показатели валового регионального продукта. «Самый весомый вклад в развитие машиностроительного комплекса вносит компания «РМ Рейл» - один из крупнейших работодателей Мордовии и надежный партнер республики, который обеспечивает создание новых рабочих мест, налоговые отчисления и, самое главное, выстраивает социально ориентированную корпоративную политику. Совместно подойдем к выработке новых решений по поддержке компании в условиях непростой рыночной ситуации».