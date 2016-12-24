Вопросы обеспечения безопасности жителей в Мордовии - в центре внимания

Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на дорогах, на водных объектах республики остается актуальной задачей, особенно в летний период. 23 июля на конференции в пресс-центре республики рассмотрели основные проблемы и меры по их устранению.

По данным госавтоинспекции, в этом году в Мордовии зарегистрировано 247 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 48 человек и 322 получили травмы различной степени тяжести.

Как отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по РМ, майор полиции Екатерина Аниськина, основной причиной ДТП со стороны водителей является превышение или несоответствие скорости условиям движения.

Особое внимание следует уделить безопасности детей на дорогах. За полгода было зарегистрировано 30 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, в которых 37 детей получили травмы. В период летних каникул число аварий с детьми увеличивается. В республике наблюдаются случаи, когда дети становятся водителями мототранспорта, что представляет большую опасность.

Использование несовершеннолетними мототранспорта связано с серьезными рисками и может привести к печальным последствиям. Важно понимать, что такая техника, как питбайки и эндуро, предназначена исключительно для использования на специально оборудованных площадках.

Крайне важно, чтобы родители и законные представители осознавали свою ответственность в отношении несовершеннолетних. За нарушения, связанные с управлением мототехникой без прав и допуска несовершеннолетних, к ним могут быть применены административные меры - это штрафы и возможный вызов в комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме штрафов, важно также учитывать долгосрочные последствия для ребенка и семьи, включая возможность постановки на учет в органы внутренних дел. В связи с этим родителям следует более внимательно относиться к занятиям и досугу своих детей, особенно когда дело касается использования транспортных средств, которые могут быть опасными в руках неопытных водителей.

Пожарная безопасность в республике также остается одной из важнейших задач, особенно в период высокой пожарной опасности. Как сообщил заместитель начальника - начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РМ, полковник Сергей Соколов, на сегодняшний день зарегистрирован 1071 пожар, в результате которых погибло 19 человек, а 20 получили травмы. Большая их часть связана с горением сухой травы и мусора на открытых территориях.

В возникновении природных пожаров почти всегда присутствует человеческий фактор - небрежность и нарушение требований пожарной безопасности. Важно помнить, что открытый огонь может нанести существенный вред как имуществу, так и окружающей среде.

С началом летнего периода и школьных каникул повышается риск возникновения пожаров из-за разведения костров и сжигания мусора. Началась уборочная кампания, в которой также должны быть учтены меры предосторожности для предотвращения пожаров. Обследование пожарным надзором территорий, наиболее подверженных риску пожаров, помогает своевременно выявлять и устранять потенциальные угрозы.

Особый противопожарный режим, установленный в республике с 1 апреля до 30 сентября, предполагает ряд ограничений, включая запрет на сжигание мусора и разведение костров. Владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать территории от сухой травы и мусора. Основные требования противопожарной безопасности включают очищение территории населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам, от мусора на ширину не менее 10 метров. Также допускается устройство противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 1 метра.

Летний период требует особой осторожности в использовании территорий между зданиями для складирования мусора и разведения костров. Нарушение этих требований влечет административные меры. Если при обычном режиме штрафы составляют до 10 тысяч рублей, то в условиях особого противопожарного режима они увеличиваются до 20 тысяч рублей. Если пожар переходит на строения и причиняет ущерб, могут быть возбуждены уголовные дела.

Ситуация с безопасностью на водных объектах республики также остается тревожной. С начала года утонули 12 человек, включая одного несовершеннолетнего. Большая часть происшествий связана с употреблением алкоголя взрослыми. Особенно неутешительна статистика с детьми: за последние 5 лет утонули 15 несовершеннолетних.

Государственный инспектор по маломерным судам Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Мордовия Александр Романов подчеркнул необходимость особого внимания к безопасности детей около воды. Основными причинами трагедий на воде он назвал низкую культура безопасности, отсутствие контроля со стороны родителей, купание в необорудованных местах, а также недостаток навыков плавания у детей.

Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и разработка мероприятий на общественном уровне - важные шаги для привлечения внимания к этой проблеме. Принимаемые меры могут помочь значительно снизить риски и улучшить безопасность на водных объектах.

Действующий в республике закон об административной ответственности предусматривает, что органы местного самоуправления и административные комиссии должны заниматься мониторингом ситуации и обеспечением выполнения требований безопасности на водных объектах. Важным является контроль всех мест купания и организация профилактической работы.

Также осуществляется контроль за соблюдением мер безопасности и эксплуатации маломерных судов, основное правило при работе с которыми – обеспечение судоводителя и всех пассажиров спасательными жилетами.

Родителям настоятельно рекомендуются несколько простых, но важных мер: обучать детей плаванию, использовать спасательные средства, находиться рядом с детьми во время отдыха у воды и не оставлять их под присмотром посторонних или лиц в состоянии алкогольного опьянения. Лучше всего проводить время на оборудованных пляжах, где соблюдены все меры безопасности. Только совместными усилиями возможно добиться снижения количества происшествий и обеспечения безопасности на водоемах.