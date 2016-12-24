Народный фронт и «Опора России» проводят всероссийский опрос предпринимателей

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Народный фронт и «Опора России» запускают ежегодный всероссийский опрос предпринимателей, чтобы узнать с какими ключевыми проблемами сталкиваются сегодня представители малого и среднего бизнеса.
Исследование станет основой для экспертных предложений и общественных рекомендаций Правительству РФ по эффективной реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Оценить механизмы государственной поддержки и взаимодействия бизнеса с властью, действующие нормы законов и практику их применения, рассказать что улучшить, можно приняв участие в опросе.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей