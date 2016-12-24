Народный фронт и «Опора России» проводят всероссийский опрос предпринимателей

Народный фронт и «Опора России» запускают ежегодный всероссийский опрос предпринимателей, чтобы узнать с какими ключевыми проблемами сталкиваются сегодня представители малого и среднего бизнеса.

Исследование станет основой для экспертных предложений и общественных рекомендаций Правительству РФ по эффективной реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Оценить механизмы государственной поддержки и взаимодействия бизнеса с властью, действующие нормы законов и практику их применения, рассказать что улучшить, можно приняв участие в опросе.