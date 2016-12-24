Молодым предпринимателям Мордовии расскажут о пользе искусственного интеллекта для бизнеса

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжают поддерживать предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» пройдет бесплатная экспертная встреча «Изззи бизнес для молодых предпринимателей. Решение для бизнеса с ИИ».

Эксперты расскажут:

- Что такое Изззи бизнес и как он помогает начинающим предпринимателям?

- Какие отраслевые решения упрощают ведение бизнеса и повышают эффективность?

- Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы и какие возможности он открывает уже сегодня?

Гости встречи примут участие в интерактивном квизе «Искусство интеллекта», где можно проверить свои знания и получить заряд вдохновения.

Экспертная встреча состоится 24 июля в 10:00 по адресу в Саранске: ул. Московская, 14, центр «Мой бизнес». Необходима предварительная регистрация.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.