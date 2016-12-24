Молодым предпринимателям Мордовии расскажут о пользе искусственного интеллекта для бизнеса

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжают поддерживать предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» пройдет бесплатная экспертная встреча «Изззи бизнес для молодых предпринимателей. Решение для бизнеса с ИИ».
Эксперты расскажут:
- Что такое Изззи бизнес и как он помогает начинающим предпринимателям?
- Какие отраслевые решения упрощают ведение бизнеса и повышают эффективность?
- Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы и какие возможности он открывает уже сегодня?
Гости встречи примут участие в интерактивном квизе «Искусство интеллекта», где можно проверить свои знания и получить заряд вдохновения.
Экспертная встреча состоится 24 июля в 10:00 по адресу в Саранске: ул. Московская, 14, центр «Мой бизнес». Необходима предварительная регистрация.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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