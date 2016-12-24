В Мордовии усилили профилактику среди несовершеннолетних мотоциклистов

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В центре внимания – безопасность несовершеннолетних, которые выходят на дороги без прав, экипировки и понимания последствий.
Ковылкинский район
В администрации прошло совещание по безопасности в летний период. Было принято решение вручать памятки семьям, в которых есть несовершеннолетние водители мототехники. В случае отказа родителей – фиксировать и передавать информацию в контролирующие органы.
Ардатовский район
Прошёл рейд «Мотоциклист» с участием ГИБДД и представителей администрации. С подростками проводились профилактические беседы, двое несовершеннолетних были привлечены к ответственности за управление мотоциклами без прав.
Рузаевский район
Прошёл рейд ГИБДД, специалистов КДН и информационно-методического центра. Выявлены случаи управления мототехникой без прав и защиты. Подчёркивается, что техника часто приобретается самими родителями, не осознающими рисков.
С родителями проведены разъяснительные беседы, напомнено о штрафах и личной ответственности за поведение детей.
Большеберезниковский район
Информация по мототехнике распространяется в школах и родительских чатах. Работа ведётся систематически, с акцентом на профилактику детского травматизма и ответственность родителей.
Напоминаем: мототехнику необходимо использовать безопасно!
– Управлять мототранспортом можно только с действующими правами соответствующей категории
– Шлем и экипировка обязательны
– Несовершеннолетние могут управлять только легким мотоциклом, мопедом или скутером
– За передачу управления ребёнку родителям грозит штраф до 30 000 рублей
Помните: безопасность – не шутка, а ответственность – всегда взрослая.
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