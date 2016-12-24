В Мордовии большинство обнаруженных фальшивых купюр имели номинал в 5 тысяч рублей

В рамках Всероссийской акции сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ провели профилактические рейды по предупреждению оборота поддельных денежных купюр.

Уже в этом году в республике выявлено шесть фактов обнаружения и сбыта поддельных банкнот. Среди зарегистрированных основную массу составляют фальшивки номиналом 5000 рублей – пять штук и одна номиналом 1000 рублей.

Основными местами сбыта поддельных денежных купюр являются магазины, рынки, салоны сотовой связи, торговые павильоны и АЗС, в которых отсутствует видеонаблюдение и аппараты определения подлинности.

В торговых точках и учреждениях полицейские распространили среди персонала и владельцев памятки. В них наглядно показаны основные признаки подлинности банкнот.

В информации МВД по РМ отмечается, что большинство работников торговли знают основные признаки фальшивых купюр и ведут специальные журналы для фиксации времени получения крупных сумм.