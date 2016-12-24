Житель Саранска осужден за использование поддельного водительского удостоверения

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Суд в столице Мордовии определил меру ответственности 21 летнему местному жителю за использование заведомо поддельных документов.
По информации МВД по РМ, 30 марта этого года на улице Гагарина в Саранске инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ 21043», который двигался по полосе для маршрутных транспортных средств. Находившийся за рулем 21-летний парень при проверке документов предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности.
В дальнейшем выяснилось, что удостоверение не значится и в базе данных. Тогда молодой человек признался, что приобрел документ в Москве за 30 тысяч рублей.
На нарушителя составили несколько административных протоколов, «левое» водительское удостоверение у него изъяли. Впоследствии подложность документа подтвердила проведенная судебная экспертиза.
По ст. 327 УК РФ житель Саранска был приговорен к 5 месяцам ограничения свободы.
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