Благодаря нацпроекту в Мордовии сохраняются и восстанавливаются леса

В Мордовии реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Его цель – сохранение и преумножение лесных насаждений, а также поддержание и развитие экономического потенциала лесного комплекса.

Для восстановления утраченных лесов важно, чтобы площадь новых насаждений превышала площадь вырубленных. Для этого ведется активная работа: лесничества получают необходимую технику и оборудование, модернизируют питомники и семеноводческие центры.

В Мордовии на 2025 год предусмотрен объем лесовосстановительных работ на площади 2098,6 гектаров, из которых искусственное лесовосстановление занимает 420,0 гектаров. Работы выполняются в соответствии с графиком. По состоянию на 1 июля искусственное лесовосстановление выполнено на площади 468,0 га, это 22% от годового плана.

Для лесовосстановления Мордовия самостоятельно обеспечивает себя посадочным материалом. Сеянцы выращивает республиканский Лесопожарный центр, его сотрудники также выполняют агротехнический уход за высаженным материалом. В 2025 году он запланирован за лесными культурами на площади 112 гектаров.

Агротехнический уход включает прополку, скашивание сорняков и рыхление почвы. Эти меры помогают сеянцам получить доступ к воде, питательным веществам и солнечному свету.