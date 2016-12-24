В Мордовии средний размер ипотечного кредита в 2025 году составил 4,2 млн рублей

Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости по развитию ипотеки в российских регионах. При этом авторы исследования отмечают, что практически во всех субъектах РФ в январе-мае текущего года число выданных ипотечных кредитов сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Понятно, что самый большой размер ипотечного кредита приходится на Москву – в среднем это 7,31 миллиона рублей (за январь-май 2025-го).