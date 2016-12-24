Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей России

Глава Мордовии Артём Здунов 17 июля в Москве выступил на пленарном заседании первого Всероссийского фестиваля студенческих семей России. Организаторами фестиваля выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Совет при Президенте РФ по реализации демографической и семейной политики.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание, подчеркнула: «Нашей общей корневой системой, фундаментом являются общие духовные и нравственные ценности. И, конечно, это традиционные семьи, которые всегда были и остаются опорой государства».

В стране много делается для того, чтобы обеспечить поддержку семей с детьми, создать условия, чтобы дети получали качественное образование, медицинское обслуживание. «Семейноцентричность вошла во все слои общества. Кому как не студентам задавать тренд на создание большой традиционной семьи! Одной из проблем демографической и семейной политики являются поздние браки и позднее рождение детей. Но настроения меняются. Если раньше мерилом успешности человека считалось его материальное благосостояние, то сейчас пошел поворот к созданию семьи. И мы, государство, и дальше будем делать все возможное для того, чтобы родители могли совмещать карьеру, семью, воспитание детей», - сказала она.

Председатель СФ рассказала о стратегии демографического и семейного развития и региональных программах. Особое внимание она уделила мерам поддержки, которые оказывают вузы. «Количество студенческих семей растет. Только за прошлый год на 17 процентов. А меры, которые сейчас по поручению Министра науки и высшего образования принимаются в высших учебных заведениях, будут этому способствовать», — сказала спикер СФ, напомнив, что завершается разработка демографического стандарта, который будет обязательным для каждого вуза.

Накануне фестиваля Совет Федерации одобрил закон, благодаря которому значительно повышается средний размер пособия по беременности и родам для женщин, учащихся в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, а также закон, закрепляющий в правовом поле понятие «студенческая семья».

Валентина Матвиенко предложила участникам фестиваля собрать инициативы, касающиеся поддержки молодых семей, и направить в адрес организаторов мероприятия. Ни одно из них не останется без внимания.

Спикер СФ также предложила создать сообщество студенческих семей для того, чтобы голос такого общественного органа власти на всех уровнях слышали и учитывали в работе.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, ответственного секретаря Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Лилия Гумерова поделилась опытом, как совмещать молодое родительство и работу. «Отложенное родительство — это всегда риски. После 30 лет каждый год у женщины уменьшается возможность стать мамой. Крупные компании поддерживают молодых специалистов. Мы с Союзом промышленников внимательно анализируем, как внедряется корпоративный демографический стандарт на предприятиях. Крупные корпорации предоставляют и гибкие рабочие графики, и серьезное пособие, и возможность несколько дней работать дистанционно. Такие практики себя хорошо зарекомендовали», - отметила она.

На вопросы студентов ответили также заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Глава Республики Мордовия, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Артем Здунов. Студентов интересовали жилищные вопросы, возможности карьерного роста, развитие сельских территорий.

Молодая семья Осининых из Мордовского педуниверситета задала вопрос Артёму Здунову. «Знаем, что с текущего года в стране стартовал новый национальный проект «Семья», который предполагает большой перечень мер, направленных на увеличение рождаемости и популяризации семейных ценностей. Артём Алексеевич, какие ключевые полномочия Государственного совета по направлению «Семья» в этой области?» - спросили Роман и Анастасия.

«На площадках Госсовета мы серьезно сейчас обсуждаем и первое жилье, и что делать с материнским капиталом, чтобы он работал. Потому что столько форм поддержки сейчас у нас принято - такой страны в мире больше нет. Но нам нужен результат. Нам нужна очень широкая медийная повестка. Я, кстати, хочу ко всему обратиться. Институт развития интернета размещает социальную рекламу про семью, какая должна быть семья, какие есть формы поддержки. Медиа-студии университетов, пожалуйста, дайте нам этот контент. Это очень важно! Мы должны об этом говорить. Мы должны чувствовать, что мы живём в стране, где семью уважают. Наши формы поддержки вы прекрасно знаете: вступил в брак - субсидия. Ребёнок появился - субсидия. Семейно-ориентированные комнаты, безусловно, должны быть. А то, что ректоры сейчас конкурируют за студентов, это точно. Каждый ректор знает, сколько у него детей, сколько семей с детьми. И каждый руководитель предприятия должен знать, что надо сделать, чтобы та или иная семья приняла решение о рождении ребенка. Это всё мы рассматриваем на наших площадках», - сказал Артем Здунов.

Глава Мордовии вместе с Валентиной Матвиенко и остальными спикерами пленарного заседания ознакомились со стендами вузов, где разместили информацию о том, как учебные заведения помогают молодым семьям. В частности, в МГТУ имени Баумана, на базе которого проходит фестиваль, все меры поддержки студенческих семей закреплены в социальной политике университета. Они включают единовременную и ежемесячную материальную помощь в связи с вступлением в брак и рождением ребенка, программы лечения и оздоровления, помощь в поиске работы.

Гости осмотрели детскую игровую комнату, а также проект комнаты в общежитии для молодой семьи с ребенком.

По итогам пленарного заседания принято решение сделать фестиваль студенческих семей ежегодным.