В Ардатове прошел первый фестиваль электронной музыки drum&bass МАТРЕШКА

Глава Мордовии Артём Здунов 19 июля в г. Ардатов побывал на фестивале электронной музыки drum&bass МАТРЕШКА - он проходит в республике впервые.



«Чего не хватало Мордовии и что у нас обязательно будет? Нам нужно развивать фестивальное движение. Спасибо Александру Земченко за идею и воплощение. Нам не хватало судоходной реки - теперь она в Ардатове есть! И Мордовский сидр есть! Всем хорошего настроения! Больше гостей в Мордовию! Больше туристов и интересных событий!» - сказал Артём Здунов на открытии фестиваля.



Drum&Bass за 30 лет существования стал не просто музыкой, а настоящим культурным явлением, которое объединяет миллионы людей по всей планете.



В Ардатов приехали лучшие представители Drum&Bass-сцены нашей страны.



Организатор фестиваля, руководитель компании «Край земли», уроженец Ардатовского района Александр Земченко сказал: «Я десять лет шел к этой мечте. Ардатов - навсегда!»



Ардатовцев и гостей фестиваля также приветствовал известный диджей и продюсер Николай Топер.

Будем надеяться, что в Ардатове начинается новая большая история фестивального движения Мордовии.