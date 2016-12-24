Директор стекольной компании «РАЗВИТИЕ» стал наставником финалиста программы «Герои среди СВОих»

«Мне выпала честь стать частью важного проекта для ветеранов и бойцов спецоперации «Герои среди СВОих», где я выступаю в роли наставника, - говорит директор стекольной компании «РАЗВИТИЕ» Сергей Агеев. - Моим наставляемым стал Дежнев Александр из г. Рузаевки. Работал на площадке «Рузхиммаша», был призван на военную службу по мобилизации. Получив серьезное ранение, вернулся домой. И сейчас у него появилась возможность начать новый этап жизни, но с багажом бесценного опыта и сильного внутреннего стержня.

Данная программа ориентирована на подготовку квалифицированных, компетентных кадров из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной, муниципальной власти, в государственных, общественных организациях и иных сферах экономики Республики Мордовия.

Горжусь, что могу быть полезным тем, кто защищает наше будущее!»