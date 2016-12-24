В Саранске мосты на Химмаш будут ремонтировать поэтапно

О графике ремонтных работ в телеграм рассказал градоначальник Владимир Быков.

«С 22 июля начинаем ремонт на мостах. Заменим асфальтобетонное покрытие по ул. Волгоградская: от ул. Рабочая до ул. Борина, в том числе на мостах, соединяющих Центр и Химмаш. Мосты обеспечивают транспортную доступность, и ежедневно служат тысячам наших горожан. Поэтому принял решение - на время ремонтных работ движение полностью не перекрывать».

Мэр Саранска отметил, что мосты на Химмаш горожане часто воспринимают как единый путепровод. Однако это два отдельных моста, расположенных рядом друг с другом. Мост по направлению в сторону Химмаша был построен в 1969 году. Мост по направлению в сторону Центра построен параллельно первому в 1991 году.

На первом этапе, с 22 июля по 5 августа включительно, ремонт будет проводиться на мосту по направлению в сторону Химмаша.

«Автомобильное движение ограничиваться не будет. Изменений в движении общественного транспорта также не планируется, - заверил Владимир Быков. - В связи с ремонтными работами возможны «пробки», основные ремонтные работы будут проводиться «в непиковое время». Прошу автолюбителей по возможности заранее предусматривать пути объезда».

На втором этапе, с 6 августа по 27 августа включительно, ремонт будет проводиться на мосту по направлению в сторону Центра и автомобильное движение будет ограничено.

«На мосту по направлению в сторону Химмаша одна полоса будет предназначена для движения транспорта в сторону Центра, вторая - для движения транспорта в сторону Химмаша, - сообщил Владимир Быков. - Во время ремонтных работ возможны временные неудобства, постараемся свести их к минимуму. Буду регулярно информировать вас по этапам проводимых работ».