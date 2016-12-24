Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»

Под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова 16 июля в Москве прошло заседание обновленного экспертного состава комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья». Напомним, Артём Здунов назначен председателем этой комиссии Указом Президента России от 2 апреля 2025 года.

Открывая заседание, Глава Мордовии напомнил, что работа комиссии ориентирована на реализацию национальных целей и задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, важнейшие из которых - поддержка и повышение социального статуса института семьи, семейноцентричность, улучшение демографических показателей. На Экспертном совете были рассмотрены предложения по таким направлениям, как доступность жилья, создание семейной инфраструктуры, внедрение корпоративных стандартов, новых мер демографической поддержки для молодых, студенческих и многодетных семей, вопросы совершенствования единого пособия, пенсионного обеспечения и введения семейной налоговой выплаты, удобства получения всех льгот и пособий для семей с детьми.

Председатель комиссии подчеркнул: крайне важное значение для эффективной реализации всех намеченных планов имеет профессиональное экспертное сопровождение этой работы. «Считаю, что сформированный экспертный состав комиссии позволяет обеспечить необходимый уровень профессиональных компетенций, надежную обратную связь», - отметил Артём Здунов.

В рамках комиссии сформировано семь рабочих групп по следующим направлениям:

- по сохранению и продвижению в обществе традиционных семейных ценностей, укреплению института семьи и брака (руководитель - председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов);

- по поддержке многодетности и повышению рождаемости (руководитель - председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович);

- по поддержке работающих родителей и развитию корпоративной семейной политики (руководитель - исполнительный директор Института демографической политики имени Менделеева Иван Ефимов);

- по формированию доступной и семейно-ориентированной инфраструктуры, оказанию поддержки семьям в улучшении жилищных условий (руководитель - председатель попечительского совета Института «Царьград» Константин Малофеев);

- по благополучию и здоровью семьи, основам здорового питания (руководитель - первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая);

- по вопросам обеспечения детской безопасности, противодействия деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде (руководитель - председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова);

- по охране репродуктивного здоровья и профилактике абортов (руководитель - главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин).

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень четко обозначил нам вызовы и задачи в сфере демографии, их стратегическую значимость и приоритетность решения. Эти задачи требуют сплочения общества, мобилизации ресурсов и вовлечения в их решение всех уровней власти, всех регионов, муниципалитетов, бизнеса и корпоративного сектора, медицинского, педагогического, научного и экспертного сообщества. Рассчитываю, что благодаря нашей совместной экспертной работе, в плодотворном взаимодействии с коллегами из Администрации Президента и Правительства Российской Федерации, ведущими общественными, религиозными и деловыми объединениями мы выполним поручения нашего Президента и обеспечим восходящую траекторию демографического роста», - сказал Артём Здунов.

Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко представил на заседании обзор демографической ситуации, рассказал о мерах, направленных на стимулирование роста многодетных семей.

С предложениями Агентства стратегических инициатив по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в России выступил заместитель директора направления «Социальные проекты» - директор дивизиона семьи и демографии АСИ Григорий Сайфуллин.

Свои экспертные мнения на заседании также представили директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин, президент благотворительного фонда помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет» Саниям Коваль, заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Николай Лишин и другие авторитетные эксперты.

Было подчеркнуто: необходимо создавать такую среду, в которой многодетным семьям будет комфортно. Проведенный среди жителей страны опрос дал обнадеживающие результаты: 49 % респондентов сказали, что хотят иметь многодетную семью, и этот показатель вырос за последнее время. Также речь шла о доступности жилищных программ, повышении эффективности материнского капитала, совершенствовании школьного питания, репродуктивном здоровье молодежи, изменении ценностных установок в обществе – все согласились с главным постулатом: у многодетной семьи должен быть высокий социальный статус.

Резюмируя обсуждение, Артём Здунов поставил задачу перед рабочими группами - по всем направлениям провести полный мониторинг существующих мер поддержки, оценив их эффективность на конкретные целевые группы: «Определим, что работает, а что требует изменений». Решено также усилить информационную работу: привлекать медиаплощадки, известных людей для трансляции и продвижения традиционных российских семейных ценностей.