За первое полугодие 2025-го судебные приставы Мордовии пополнили бюджет страны на 200 млн рублей

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Такие данные были озвучены на прошедшей 17 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РМ коллегии, на которой подводились итоги деятельности за I полугодие текущего года.
Как было отмечено, за этот период в бюджетную систему Российской Федерации перечислено более 203 миллионов рублей. При этом, на 22% вырос объем перечисленных алиментов.
Также предотвращено 637 попыток пронести запрещенные предметы в суды.
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