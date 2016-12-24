За первое полугодие 2025-го судебные приставы Мордовии пополнили бюджет страны на 200 млн рублей

Такие данные были озвучены на прошедшей 17 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РМ коллегии, на которой подводились итоги деятельности за I полугодие текущего года.

Как было отмечено, за этот период в бюджетную систему Российской Федерации перечислено более 203 миллионов рублей. При этом, на 22% вырос объем перечисленных алиментов.

Также предотвращено 637 попыток пронести запрещенные предметы в суды.