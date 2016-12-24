Президент России наградил строителя из Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено формовщику изделий, конструкций и строительных материалов публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат» Григорию Яковлевичу Кижаеву.