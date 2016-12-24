Президент России наградил строителя из Мордовии

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено формовщику изделий, конструкций и строительных материалов публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат» Григорию Яковлевичу Кижаеву.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций