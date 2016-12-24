В Краснослободске открыли мемориал погибшим участникам локальных войн, конфликтов и спецоперации

Глава Мордовии Артём Здунов 18 июля с рабочей поездкой побывал в Краснослободске. Руководитель республики принял участие в торжественной церемонии открытия мемориала погибшим участникам локальных войн, конфликтов и специальной военной операции. На церемонии присутствовали члены Правительства, депутаты Госсобрания РМ, руководство района, представители землячества, участники локальных войн, конфликтов и специальной военной операции, родственники, друзья, одноклассники погибших участников СВО, представители духовенства, спонсоры и меценаты, представители бизнеса, кадеты и юнармейцы.

Защита Родины – священный долг каждого гражданина нашей страны во все времена ее истории. Наших солдат всех времен и поколений всегда объединяли доблесть, бесстрашие и героизм.

Цветы к мемориалу возложили Глава Мордовии Артём Здунов, глава Краснослободского муниципального района, участник специальной военной операции Иван Волков, участник специальной военной операции, автор мемориала Павел Серегин, мать погибшего участника специальной военной операции Валентина Саулина.

Артём Здунов, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что мемориал расположен в самом правильном месте: рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, около храма, где можно помолиться за погибших воинов и за здравие тех, кто продолжает защищать суверенитет нашего Отечества.

«Сегодня с нами - наша молодежь: кадеты, юнармейцы. И это очень важно: ведь главное - это память, которую мы оставим будущим поколениям. Память о тех, кто защищал нашу страну и в ходе локальных конфликтов, и при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе, и в Афганистане», - сказал Глава Мордовии.

Руководитель Краснослободского района Иван Волков назвал открытие мемориала знаменательным и долгожданным событием для муниципалитета: «Это дань уважения тем, кто сложил свои головы ради нашей страны. На этот мемориал после нашей победы будут нанесены имена всех погибших воинов. Победа будет за нами!»

«Спасибо, что доверили стать автором мемориала. Наша сила - в нашем единстве! Вместе мы победим!» - сказал участник специальной военной операции Павел Серегин.

«Материнское израненное сердце кровоточит каждую минуту. И находит утешение только в том, что наши сыновья находятся в жизни вечной - в небесном воинстве. Мы гордимся своими сыновьями! Они с честью выполнили свой долг. Светлая память верным сынам России! Спасибо всем, кто оказал поддержку в создании мемориала», - сказала мама погибшего бойца Валентина Саулина.

Память героев почтили минутой молчания.