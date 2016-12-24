В Саранске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

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Новые благоустроенные квартиры на ул. Косарева получили 13 новоселов. В квартирах сделан чистовой ремонт, установлена сантехника и приборы учета.
Мэр Саранска Владимир Быков и прокурор Октябрьского района города Дмитрий Кадакин поздравили семьи с важным событием в их жизни.
«Ключи от квартир получили три участника специальной военной операции. В настоящее время они находятся в зоне СВО. Ключи от нового жилья переданы невесте и супругам воинов», - отметил в телеграм Владимир Быков.
Глава городского округа сообщил, что до конца года благодаря поддержке государства в рамках муниципальной программы квартиры в Саранске получат еще более 40 новоселов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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