В Саранске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Социум

Новые благоустроенные квартиры на ул. Косарева получили  13 новоселов. В квартирах сделан чистовой ремонт, установлена сантехника и приборы учета.

Мэр Саранска Владимир Быков и прокурор Октябрьского района города Дмитрий Кадакин поздравили семьи с важным событием в их жизни. 

«Ключи от квартир получили три участника специальной военной операции.  В настоящее время они находятся в зоне СВО. Ключи от нового жилья переданы невесте и супругам воинов», - отметил в телеграм Владимир Быков. 

Глава городского округа сообщил, что до конца года благодаря поддержке государства в рамках муниципальной программы квартиры в Саранске получат еще более 40 новоселов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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