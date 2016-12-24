Мордовия стала одним из победителей в номинации «Регион» конкурса российских брендов «Знай наших»

Глава Мордовии Артём Здунов 17 июля в Москве принял участие в церемонии подведения итогов конкурса растущих российских брендов «Знай наших 2025». 100 брендов из 39 регионов страны признаны лучшими в основных, партнерских и специальных номинациях конкурса, им вручили специальные призы. Также на церемонии отметили регионы, наиболее активно поддерживающие бренды своих предпринимателей.

Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ, в 2025 году собрал рекордные 14,2 тыс. заявок из всех регионов страны.

Победителей конкурса поздравил заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин:

«Конкурс создан для продвижения российских брендов, чтобы они стали конкурентоспособными и популярными. Так мы укрепляем национальную идентичность – теперь мы видим, что в любой отрасли есть достойные отечественные товары».

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила партнеров конкурса и отметила: «Перед пленарным заседанием форума «Сильные идеи для нового времени» мы вместе с главой государства посетили выставку брендов «Знай наших»: предприниматели рассказали о семейном бизнесе и своих новых проектах – мы обязательно будем их поддерживать. Сегодня в нашей стране небывалый подъем интереса, а главное, доверия к продукции, которая произведена в России, с нашим сырьем, в которую «вшит» наш невероятно многогранный культурный код. Приятно видеть, как растёт и преображается российский бизнес и его новые герои – растущие бренды».

Одним из победителей в номинации «Потребительские товары» стала компания из Мордовии INCRUA, выпускающая ювелирные ёлочные игрушки и предметы интерьера из мореного дуба.

В двадцати партнерских и специальных номинациях наградили 88 брендов - география победителей охватывает 37 регионов. В частности, в категории «Красота» была отмечена мордовская марка кистей для макияжа Chicnie.

Кроме того, Республика Мордовия стала одним из победителей в номинации «Регион» - в этой номинации отметили субъекты страны, наиболее активно поддерживающие свои бренды.

«Для нас бренд - это история, люди и капитализация. Растущие бренды и растущая капитализация», - сказал Артём Здунов, получая награду.

А еще, как было отмечено на церемонии награждения, Республика Мордовия стала рекордсменом по росту поданных на конкурс заявок.