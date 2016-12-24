В Саранске нетрезвый пешеход угодил под колеса иномарки

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По информации Госавтоинспекции республики, 10 июля в столице Мордовии в 19.00 на ул. А.Невского 37-летний водитель автомашины «Шевроле Нива» совершил наезд на 38-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадавший с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным лечением.
По данным Госавтоинспекции, водитель находился за рулем в трезвом состоянии. Пострадавший пешеход - в состоянии алкогольного опьянения.
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