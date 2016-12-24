ПМЭФ: Глава Мордовии рассказал, как республика работает по медицинской реабилитации ветеранов СВО

Глава Мордовии Артём Здунов 19 июня на полях ПМЭФ выступил на сессии «Инклюзия через всю жизнь: формируя пространство, открытое каждому». В работе сессии приняли участие первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, представители Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Общественной палаты РФ, Фонда президентских грантов, общественных организаций.

Формирование инклюзивной среды – важная государственная задача. «Мы последовательно и системно занимаемся созданием инклюзивной, равноправной и равнодоступной среды», - подчеркнула Ольга Баталина. Меняются подходы в деятельности медико-социальной экспертизы, реабилитационных центров – вся работа строится по принципу целовекоцентричности.

Артём Здунов выступил на сессии по теме медицинской реабилитации ветеранов СВО. Глава Мордовии отметил особую значимость этого направления в настоящее время. В республике работа с бойцами и их семьями ведется по принципу одного окна. За каждым участником СВО закреплен социальный координатор, на каждую семью заводится социальный паспорт. Важное направление – медицинское обслуживание ветеранов СВО. «Что касается диспансеризации, мы стараемся проводить её в течение одного дня. Потому что прикрепляем участников СВО к медицинским учреждениям, которые оснащены всем необходимым. Диспансеризацию проводим полную, зачастую находим то, на что надо обратить внимание. Для повышения доступности и качества проведения диспансеризации мы определили якорные медицинские организации», - сказал руководитель Мордовии.

В этом году Республиканский госпиталь стал призером Всероссийского конкурса на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн» по организации комплексной реабилитации.

Кроме того, республика на регулярной основе проводит в муниципальных образованиях Дни участника СВО – в районы выезжает группа специалистов и на месте отрабатывает все обращения от бойцов, они касаются оказания мер поддержки, медицинской, реабилитационной и юридической помощи, трудоустройства.

В орбиту работы с участниками СВО и членами их семей также вовлечены все санаторно-курортные организации и детские оздоровительные лагеря республики.