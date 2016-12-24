Благодаря господдержке в Мордовии развивается дайвинг

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» помощь в развитии бизнеса получает предприниматель Артём Санаев – руководитель дайвинг-клуба.

Артём в прошлом профессиональный пловец, мастер спорта России, чемпион страны и обладатель Кубка мира, установивший на чемпионате Мордовии на дистанции «ночной дайвинг» мировой рекорд.

Примерно шесть лет назад спортивное увлечение переросло у него в дело всей жизни. Молодой предприниматель открыл свой клуб, где занимается с детьми и взрослыми. Сейчас азы дайвинга под его началом постигают несколько десятков спортсменов. Для юных любителей погружений устраивают квесты с поиском подводных сокровищ, дайвинг-туры, подводную охоту, мастер-классы и полноценные тренировки. Для желающих заниматься проходят пробные погружения в специальном глубоководном бассейне под наблюдением инструктора. Начиная с 8 лет, предусмотрено сертифицированное обучение по системе CMAS.

«Важная задача – вовлечь молодежь в спортивный дайвинг. Примерно треть детей, которые у нас открывают дайвинг через игры и квесты, в последующем записываются на курсы и увлекаются этим спортом», - рассказывает предприниматель из Саранска.

За несколько занятий в клубе участники могут научиться правильно погружаться, дышать и двигаться под водой. Подготовку закрепляют международным сертификатом, что позволит покорять глубины в разных точках мира.

В прошлом году, благодаря поддержке национального проекта социальный предприниматель получил грант от Минэкономики Мордовии, который направил на развитие своего клуба и улучшение условий для занятия ребят. Также Артём участвует в различных обучающих программах и семинарах, в Центре «Мой бизнес получает консультационную помощь и различные нефинансовые меры поддержки.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.