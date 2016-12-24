В Саранске росгвардейцы задержали нетрезвого водителя иномарки, повредившего припаркованный автомобиль

Репортер

Как сообщается, около 20.00 на маршруте патрулирования   в центральной части Саранска сотрудники Росгвардии заметили подозрительное транспортное средство. Водитель «Mitsubishi Lancer» повредил припаркованную на обочине автомашину и продолжил движение по проезжей части зигзагами.

Приняв меры для блокирования дальнейшего движения подозрительной иномарки, росгвардейцы совместно с прибывшим патрулем ГАИ задержали водителя. Им оказался 28-летний житель города.

Отмечается, что в ходе беседы с автолюбителем правоохранители определили отчетливый запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В последующем было установлено, что задержанный товарищ не имеет прав на управление транспортным средством. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам ГИБДД.

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