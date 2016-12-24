В Мордовии двое юнцов попались на краже возвратных товаров маркетплейса

В Ковылкинском районе двое приятелей, 2007 и 2008 годов рождения, предстанут перед судом по обвинению в краже товаров на 140 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, в феврале этого года в полицию обратился водитель-экспедитор из г. Ковылкино, сообщивший о пропаже из кузова его личного грузового фургона товарно-материальных ценностей, принадлежащих поставщикам известного интернет-магазина.

По словам автовладельца, возвратный товар из пункта выдачи он планировал отвезти на оптовый склад в Пензу. Однако автомобиль забарахлил и поездку пришлось отложить на следующий день. Когда мужчина уже собирался вновь отправиться в путь, то обнаружил, что из кузова за ночь кто-то увел семь коробок с вещами.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастных к краже - двух подростков. В ходе дознания было установлено, что похищенные из фургона товары они спрятали недалеко от места совершения кражи. При этом им пришлось совершить два воровских рейса за вещами, которые они планировали позже продать.

Полицейские обнаружили и изъяли украденное имущество.