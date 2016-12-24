МГУ им. Н.П. Огарева в рейтинге Минтруда

15 июня Минтруд опубликовал первый национальный рейтинг по трудоустройству выпускников колледжей и вузов. Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева также вошел в рейтинг.

Рейтинг сформирован по двум показателям: доле трудоустроившихся выпускников-очников на второй год после выпуска и данные о среднемесячной медианной зарплате за второй год после выпуска. Мониторинг не учитывает армию, силовые структуры и часть теневой занятости, что влияет на долю трудоустроенных. Доход оценивается без отраслевых и региональных поправок. Таким образом, вузам выгодно выводить выпускников из слепых зон мониторинга и ориентироваться на отрасли и регионы с высоким уровнем оплаты труда.

Рейтинги вузов формировались по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, культура. К тому же по направлениям подготовки вузы поделили на две группы по численности выпускников — больше или меньше медианного значения.

В группе численности выпускников больше медианного значения (бакалавриат и специалитет) по направлению «Здравоохранение и медицинские науки» МГУ им. Н.П. Огарева находится на 4 месте, а по «Сельскому хозяйству и сельскохозяйственным наукам» — на 7. По программам магистратуры и ординатуры вуз так же в рейтинге — по направлению «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» на 11 месте.

«Высокие позиции нашего университета и медицинского института в национальном рейтинге Минтруда — это результат системной работы всего коллектива по совершенствованию образовательных программ и научной деятельности. Мы стремимся не только к качественной подготовке специалистов, но и к развитию инновационных подходов в медобразовании, что подтверждается востребованностью наших выпускников на рынке труда и признанием нашего университета на федеральном уровне. Этот успех вдохновляет нас продолжать движение вперед, укреплять позиции и вносить значимый вклад в развитие здравоохранения страны», — подчеркнул директор медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева Павел Скопин.

«Сельское хозяйство является одной из основ экономики республики и высокие позиции университета по данному направлению в представленном национальном рейтинге Минтруда — это подтверждают! Наш коллектив всегда ставит вопросы образования на первое место, а успешное сотрудничество с предприятиями отрасли АПК по совершенствованию материальной базы и качественной практической подготовке специалистов позволяет получать нашим выпускникам высокие зарплаты. Наше место в рейтинге подтверждает правильность выбранного пути развития — сотрудничество с предприятиями-партнерами», — отметил директор аграрного института МГУ им. Н.П. Огарева Алексей Столяров.

В группе численности выпускников меньше медианного значения (бакалавриат и специалитет) по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки» МГУ им. Н.П. Огарева расположился на 40 месте.

«Присутствие Рузаевского института машиностроения в Национальном рейтинге по трудоустройству выпускников является отражением системной, напряженной работы по подготовке квалифицированных специалистов машиностроения, глубоко знающих теорию, управляющих роботизированными комплексами, формирующими высокотехнологичные производства будущего. В то же время участие в рейтинге обязывает коллектив преподавателей и студентов института еще активнее включаться в работу, совершенствуя образовательный процесс, научную работу, воспитывать новые поколения машиностроителей России, обеспечивая технологический суверенитет нашей Родины», — подчеркнула директор Рузаевского института машиностроения МГУ им. Н.П. Огарева Юлия Родиошкина.

«Количество успешно трудоустроенных выпускников — один из важнейших показателей для любого вуза. Он говорит о качестве самого образования, практической подготовки, взаимодействии вуза с предприятиями региона и страны. Очень рады, что МГУ им. Н.П. Огарева так же представлен в рейтинге Минтруда — это в очередной раз подтверждает, что мы идем по правильному пути и планомерно развиваемся, повышаем качество подготовки специалистов. А для абитуриентов всей нашей страны это еще одно доказательство: чтобы освоить востребованную профессию — необязательно уезжать из родного региона, ведь он так же дает множество возможностей для построения успешной карьеры», — отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.