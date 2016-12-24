В Мордовии пассажирка легковушки погибла в перевернувшемся автомобиле

По информации Госавтоинспекции республики, 16 июня около 6 часов утра в Большеигнатовском районе на автомобильной дороге «Саранск – Ромоданово – Б.Игнатово» 51-летний водитель автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, проявил невнимательность и не справился с управлением на опасном повороте. Автомобиль совершил съезд в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 55-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По данным Госавтоинспекции, водитель находился в трезвом состоянии. Мужчина с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.