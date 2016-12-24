Жители Мордовии не расстаются с TV

«Сильные идеи открывают новые возможности»
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По информации Мордовиястата, в республике на 100 домохозяйств в среднем приходится 178 телевизоров. Такие данные были получены по результатам выборочного статистического обследования, проведенного в 2023 году.
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Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
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