Народный фронт обратил внимание городских властей на заброшенные дома в центре Саранска

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В региональное отделение Народного фронта поступило обращение от жителя Саранска с просьбой проверить законность содержания заброшенных и сгоревших домов в городской черте. Эти аварийные строения не только портят облик исторического центра, но и представляют реальную опасность для горожан, особенно для детей, которые могут проявить интерес к «загадочным» развалинам.
В ходе мониторинга представители Народного фронта выявили пять наиболее проблемных объектов по адресам - ул. Коммунистическая, 80, 82 и 106, ул. Старопосадская, 26 и ул. Александра Невского, 41.
Все эти здания находятся в крайне ветхом состоянии, некоторые частично разрушены после пожаров, однако продолжают стоять без всякого внимания со стороны собственников и контролирующих органов.
Народный фронт направил официальное обращение в администрацию городского округа Саранск с требованием обратить внимание на эти дома и призвать собственников привести свои участки в нормативное состояние.
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