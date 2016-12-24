Народный фронт обратил внимание городских властей на заброшенные дома в центре Саранска

В региональное отделение Народного фронта поступило обращение от жителя Саранска с просьбой проверить законность содержания заброшенных и сгоревших домов в городской черте. Эти аварийные строения не только портят облик исторического центра, но и представляют реальную опасность для горожан, особенно для детей, которые могут проявить интерес к «загадочным» развалинам.

В ходе мониторинга представители Народного фронта выявили пять наиболее проблемных объектов по адресам - ул. Коммунистическая, 80, 82 и 106, ул. Старопосадская, 26 и ул. Александра Невского, 41.

Все эти здания находятся в крайне ветхом состоянии, некоторые частично разрушены после пожаров, однако продолжают стоять без всякого внимания со стороны собственников и контролирующих органов.

Народный фронт направил официальное обращение в администрацию городского округа Саранск с требованием обратить внимание на эти дома и призвать собственников привести свои участки в нормативное состояние.