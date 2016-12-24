В республиканских соревнованиях «Школа безопасности» победила команда Атемарской школы

Репортер

В течение четырех дней, с 12 по 15 июня, школьники почти двух десятков команд соревновались за звание лучших в сложных дисциплинах - в комбинированной пожарной эстафете, кроссе 1 км, поисково-спасательных работах и т.д.

По итогам испытаний победителями стали ребята из Атемарской школы. Второе место заняла команда Краснослободской школы №1, бронза - у саранской школы №8.

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