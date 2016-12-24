Артём Здунов вручил паспорта юным гражданам Саранска

Глава Мордовии Артём Здунов 12 июня принял участие в церемонии вручения паспортов - она состоялась в мэрии Саранска. Руководитель республики поздравил юных граждан страны, пожелал им большой и открытой дороги в жизни.



«Паспорт гражданина РФ - это главный документ, он дает вам и права, и обязанности», - подчеркнул Артём Здунов.



Глава Мордовии призвал молодых людей равняться на своих героических предков, которые брали на себя ответственность за свою семью и свою страну. «Вы достигли успехов в учебе, в спорте. Желаю вам, чтобы вы смело смотрели в будущее, приобретали друзей, чтобы у вас были крепкие семьи, чтобы в них рождались дети, - сказал Глава Мордовии. - В такие торжественные дни мы вспоминаем наше великое прошлое и думаем о будущем. Сегодня мы вручаем вам путевку в будущее».



За сохранение семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения Глава Мордовии вручил памятный подарок многодетной молодой семье - Полине и Павлу Третьяковым. Супруги воспитывают четырех детей, младшему Семену еще не исполнился месяц. Вот такая радость!



Участников церемонии также поздравил глава городского округа Саранск Владимир Быков. За сохранение и укрепление семейных и нравственных ценностей, принципов любви и верности памятные подарки вручили Любови Ивановне и Геннадию Николаевичу Бадяевым, Валентине Сергеевне и Николаю Васильевичу Яшковым. В этом году они отметят золотой юбилей совместной жизни.



За сохранение нравственных устоев и пропаганду традиционных семейных ценностей памятные подарки преподнесли молодым семьям: Февралевым Олегу Алексеевичу и Алине Наильевне и Сидоровым Илье Николаевичу и Марии Сергеевне.