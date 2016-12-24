Около 400 детей исполнили гимн России у стен Музея Победы

В преддверии Дня России Музей Победы провел масштабный флешмоб. Около 400 детей из городского клуба «Лето Побед» в футболках цветов российского триколора выстроились в масштабную звезду в честь Года защитника Отечества и хором исполнили государственный гимн Российской Федерации. Яркое мероприятие состоялось 11 июня у стен музея на Поклонной горе.

«День России – важный праздник для нашей страны. Традиционно юные граждане – участники Детского клуба Музея Победы – представили творческое поздравление в одном из знаковых исторических мест столицы России», – поделилась директор Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.

Детский городской клуб «Лето Побед» также организовал онлайн-флешмоб ко Дню России. К нему присоединились более 4 тысяч участников из 76 регионов, в том числе из ДНР, ЛНР и Запорожской области. Ребята поздравили страну с государственным праздником и записали видео с исполнением припева гимна Российской Федерации. Итоговый видеоролик с самыми яркими работами будет представлен 12 июня на сайте Музея Победы.