Около 400 детей исполнили гимн России у стен Музея Победы

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В преддверии Дня России Музей Победы провел масштабный флешмоб. Около 400 детей из городского клуба «Лето Побед» в футболках цветов российского триколора выстроились в масштабную звезду в честь Года защитника Отечества и хором исполнили государственный гимн Российской Федерации. Яркое мероприятие состоялось 11 июня у стен музея на Поклонной горе.
«День России – важный праздник для нашей страны. Традиционно юные граждане – участники Детского клуба Музея Победы – представили творческое поздравление в одном из знаковых исторических мест столицы России», – поделилась директор Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.
Детский городской клуб «Лето Побед» также организовал онлайн-флешмоб ко Дню России. К нему присоединились более 4 тысяч участников из 76 регионов, в том числе из ДНР, ЛНР и Запорожской области. Ребята поздравили страну с государственным праздником и записали видео с исполнением припева гимна Российской Федерации. Итоговый видеоролик с самыми яркими работами будет представлен 12 июня на сайте Музея Победы.
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