На заседании Совета законодателей ПФО обсудили возобновление программы детского туристического кешбэка

6 июня в Пензе на 76-ом пленарном заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа участники обсудили организацию загородного отдыха и оздоровления детей.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, депутаты Госдумы Федерального собрания РФ Александр Самокутяев и Дмитрий Каденков, сенаторы РФ Олег Голов и Николай Кондратюк, а также представители законодательной и исполнительной власти регионов округа. От Мордовии участвовал Председатель Государственного Собрания Владимир Чибиркин.

«В регионах ПФО в детских лагерях отдохнут более 1,5 миллиона детей, будут работать более 10 тысяч организаций детского отдыха. Как озвучили коллеги на заседании, будет проведено более 1700 инклюзивных смен, где отдохнут дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.

Детский отдых для семей, особенно многодетных или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, должен быть доступным. Сегодня звучали хорошие предложения от законодателей, например, о возобновлении программы детского туристического кешбэка (возмещения родителям части стоимости путевок за счет средств федерального бюджета). Также должны быть установлены единые меры поддержки отдыха детей участников СВО», – отметил Игорь Комаров.

Полпред Президента РФ в ПФО подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, поддержанию на должном уровне материально-технической базы.

Председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов рассказал об опыте регионов ПФО и перечислил основные меры поддержки в данной сфере. По его словам, в 2025 году на организацию отдыха и оздоровления детей в округе планируется направить свыше 13,3 миллиардов рублей.

В Мордовии вопросы детского отдыха находятся в центре внимания руководства республики, депутатов, исполнительных органов. В 2025 году запланирована работа 396 лагерей, в том числе 23 загородных и 373 – с дневным пребыванием по нескольким направлениям смен: патриотические, физкультурно-оздоровительные, творческие, познавательные, национально-культурные и другие. Подготовка лагерей шла в формате межведомственного взаимодействия. Все организации отдыха прошли комиссионную приемку, укомплектованы персоналом, включая медицинских работников.

В 2025 году в Мордовии летним отдыхом должно быть охвачено более 30 тысяч детей, в их числе дети из семей участников СВО, дети-сироты и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«К каникулам в лагере «Изумрудный» им. Володи Дубинина капитально отремонтировали столовую и медпункт, в Инсарском лагере им. Василия Антропова построили 2 новых жилых модуля на 49 мест каждый. Традиционно пригласили в нашу республику ребят из Каланчакского округа - поправить здоровье в санаториях, познакомиться с нашим гостеприимным регионом», - написал в своём в телеграм-канале Глава Мордовии Артём Здунов.

Участники заседания также обсудили меры по модернизации инфраструктуры. По словам председателя Совета законодателей ПФО Евгения Люлина, за два года реализации федерального проекта в 11 регионах ПФО построено 49 жилых модулей для временного размещения детей, отремонтированы десятки корпусов.

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил с предложением распространить республиканскую программу капитального ремонта и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям» на федеральный уровень: «Считаю, нужно обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность ежегодного выделения средств на капитальный ремонт и реконструкцию организаций отдыха и оздоровления детей на основе софинансирования. Это бы в разы усилило эффективность работы по организации детского летнего отдыха».

В конце заседания Игорь Комаров отметил необходимость выстраивать систему летнего детского отдыха как полноценную часть государственной социальной политики: «Для миллионов российских семей отдых ребенка – это не развлечение, а шанс на оздоровление, социализацию и развитие. Поэтому мы должны обеспечить доступность, качество и безопасность каждого лагеря».