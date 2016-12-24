Двое жителей Зубово-Полянского района РМ признаны виновными в мошенничестве с УДО

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей Зубово-Полянского района, причастных к мошенничеству.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигуранты предложили своему знакомому помочь в оформлении условно-досрочного освобождения. Тот отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков в исправительном центре регионального УФСИН.
В качестве вознаграждения они потребовали у него 500 тысяч рублей, заверяя, что средства пойдут на «благодарность» представителям судейской системы. При этом, свои обещания выполнять они не собирались, а после вынесения судом решения об условно-досрочном освобождении отнесли это к своим заслугам. Дескать, положительное решение состоялось благодаря их просьбам и связям в правоохранительных органах.
Полученные денежные средства фигуранты договорились разделить пополам. 24 января 2025 года при получении всей суммы один из фигурантов был задержан сотрудниками УФСБ с поличным, а его сообщник - по месту жительства.
В ходе следствия подсудимые вину признали и раскаялись в содеянном. Суд назначил им наказание в виде принудительных работ на срок 2 года каждому.
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