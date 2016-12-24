Поздравление Главы Мордовии с Днём социального работника

Уважаемые работники социальной сферы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия важна и благородна. Она требует не только профессионализма и ответственности, но и искренности, доброты и чуткости.

Вы заботитесь о семьях с детьми, ветеранах, пожилых людях, сиротах и людях с ограниченными возможностями. Особая благодарность за помощь нашим защитникам и их семьям.

В Мордовии социальная сфера имеет прочную основу, накоплен богатый практический опыт. Мы продолжим развивать систему поддержки населения в рамках новых национальных проектов.

Дорогие друзья! От всей души желаю здоровья, благополучия и добра вам и вашим семьям!

Глава Республики Мордовия А. Здунов