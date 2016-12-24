Поздравление Главы Мордовии с Днём социального работника

«Сильные идеи открывают новые возможности»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Уважаемые работники социальной сферы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия важна и благородна. Она требует не только профессионализма и ответственности, но и искренности, доброты и чуткости.
Вы заботитесь о семьях с детьми, ветеранах, пожилых людях, сиротах и людях с ограниченными возможностями. Особая благодарность за помощь нашим защитникам и их семьям.
В Мордовии социальная сфера имеет прочную основу, накоплен богатый практический опыт. Мы продолжим развивать систему поддержки населения в рамках новых национальных проектов.
Дорогие друзья! От всей души желаю здоровья, благополучия и добра вам и вашим семьям!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
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