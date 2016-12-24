«Будем жить-поживать и детей наживать»: в Новотроицком отпраздновали День села

День Святой Троицы - один из главных православных праздников. Его называют днем рождения Церкви, и он очень любим нашим народом.



В селе Новотроицкое Старошайговского района - это еще и престольный праздник. На Троицу здесь всегда отмечают День села. Из храма после Божественной литургии жители и гости села пришли на стадион, где состоялось чествование тружеников и молодых семей.



В этом году на праздник в Новотроицкое приехал Глава Мордовии Артём Здунов. Праздничное мероприятие началось с минуты молчания в память об односельчанах, ушедших в бессмертие при выполнении воинского долга. Право возложить траурную гирлянду «Воинская Слава» к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, было предоставлено ученикам Новотроицкой средней общеобразовательной школы.

На праздник собрались всем селом, народу пришло много! С концертом приехали артисты из Саранска. И на всю округу разносились душевные слова известной песни: «И на радость друзьям дочку замуж сосватаем, Чтоб родилась семья для России моей…»



А в Новотроицком, пожалуй, лучше всех в республике знают, как создавать семьи, честно трудиться, растить детей. Глава республики, поздравляя всех с праздником Святой Троицы, подчеркнул, что гордится тружениками села. «С таким подходом, который есть в Новотроицком, мы сделаем любое дело», - сказал Артём Здунов.



Новотроицкое - эталон современного российского села. Здесь есть стабильное производство - работает агрофирма «Новотроицкая», которая вкладывает значительные средства в развитие сельской инфраструктуры. Детский сад, школа, стадион, крепкое сельхозпроизводство и повышенное внимание к молодежи – это визитная карточка села. Все это стало возможным благодаря тесной совместной работе бизнеса и республиканской власти. «Здесь живут настоящие труженики, - сказал Глава Мордовии. - Мы обязательно должны победить. Пусть создаются семьи, пусть бизнес идет вперед. Дай Бог, чтобы мы быстрее добились победы, выгрызли ее зубами у этих фашистов».



В Новотроицком есть славная традиция: молодым специалистам, которые приезжают сюда жить и работать, предоставляется жилье. За 20 лет построено более 70 новых домов! Это инициатива генерального директора агрохолдинга «Новотроицкий» Владимира Руженкова. Две молодые семьи получили ключи и в этом году! Сергей и Юлия Пономаренко приехали в Новотроицкое из Москвы. Глава семьи родом из Воронежской области, его жена - из Старого Шайгова. В семье подрастает малыш - сын Владислав. «Спасибо за новое жилье. Жалеем, что не переехали сюда раньше. Будем жить-поживать и детей наживать», - сказали супруги.



Еще одна семья, которой вручили ключи, - Ярослав и Ольга Глухич. Они молодые учителя, Ольга уже год проработала здесь учителем начальных классов, а в новом учебном году к ней присоединится и муж. И сразу же - новый просторный дом! Глава республики пожелал молодым супругам счастливой жизни и пополнения в семье.



Есть в Новотроицком и еще одна хорошая традиция: каждый год чествовать самых маленьких жителей села и их родителей. Парад колясок встретили аплодисментами! Все родители и дети получили подарки.



Сегодня вся наша страна сплотилась перед угрозой нашему суверенитету и свободе. Сыны мордовской земли достойно выполняют воинский долг на фронтах специальной военной операции. К сожалению, возвращаются домой не все, в том числе и уроженцы Новотроицкого. Но их семьи не забыты. Благодарственные письма Главы Республики Мордовия и памятные подарки вручили Шуваловым Александру Николаевичу и Светлане Григорьевне – родителям участника СВО, кавалера ордена Мужества и медали «За отвагу» Евгения Шувалова, Рахматуллаевой Нине Сергеевне – вдове участника СВО, кавалера ордена Мужества Евгения Рахматуллаева, Ирине Исаевой – вдове участника СВО Рихорда Исаева.



Генеральный директор агрохолдинга «Новотроицкий» Владимир Руженков поблагодарил Главу Мордовии Артёма Здунова за поддержку села, рассказал о новых планах.



«В прошлом году благодаря Артёму Алексеевичу мы капитально отремонтировали школу, в этом году к Троице построили новую дорогу по улице Советской, начали закладку поселка для молодых специалистов из 15 домов. Но работы еще много. Хотим улучшить водоснабжение, продолжим строить дороги, заниматься благоустройством села, участвовать в федеральных программах. Но главная наша радость - что рождаются дети. Люди остаются, потому что здесь есть хорошая работа и зарплата, прекрасная инфраструктура, созданы все условия для жизни», - сказал он.