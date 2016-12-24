В Мордовии бойцам ЧВК «Вагнер» вручили ветеранские удостоверения

Торжественная церемония состоялась 6 июня в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества».

Руководитель филиала Алексей Герасименко вручил документы пяти бойцам. Удостоверения получили Сергей Люлькин, Вячеслав Маковчук, Евгений Танюшкин, Александр Хохлов и Евгений Шароватов.

«Получение ветеранского удостоверения – это официальное признание государством вашего героического вклада и непосредственного участия в боевых действиях, – подчеркнул Алексей Герасименко. – Каждый из вас выполнил свой долг, проявив невероятное мужество и отвагу. Со стороны Госфонда «Защитники Отечества» мы окажем вам всестороннюю поддержку и будем рядом на каждом этапе вашей адаптации к мирной жизни. Поздравляю!»