В рамках нацпроекта проводится акция по сбору макулатуры

В поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» по всей стране проходит масштабная акция «БумБатл». Ключевая цель проекта – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. С 2025 года акция проходит в новом круглогодичном формате. Она стартовала 25 марта 2025 года и продлится до марта 2026 года. Но уже можно подвести промежуточные итоги.

В акции приняли участие более 175 тысяч человек, которые собрали 480 тонн макулатуры. Жители Мордовии также внесли свою лепту – более 4 тонн макулатуры.

В поддержку весеннего сезона «БумБатла» волонтеры Движения «Экосистема» посетили ряд ключевых спортивных мероприятий страны, включая футбольные матчи клубов и сборной России, забеги, веломарафон, сап-заплыв и даже старт мотосезона. Экоактивисты рассказывали людям о важности раздельного сбора отходов и призывали сдавать макулатуру на переработку.

«Весенний сезон «БумБатла» привлек к акции новых участников, в том числе самых неожиданных — от любителей сап-серфа до байкеров. Вместе мы показали достойный результат по сбору макулатуры, но не собираемся на этом останавливаться. Дальше — больше! «БумБатл» в новом формате — это уже не просто акция, а тренд на экологичность через ответственное потребление», — подвел итоги весеннего сезона акции сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Уже определили победителей в личном и семейном зачетах, итоги командного и регионального состязани подведут в марте 2026 года.