В рамках нацпроекта проводится акция по сбору макулатуры

«Мордовия – за органическую продукцию и здоровое питание!»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» по всей стране проходит масштабная акция «БумБатл». Ключевая цель проекта – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. С 2025 года акция проходит в новом круглогодичном формате. Она стартовала 25 марта 2025 года и продлится до марта 2026 года. Но уже можно подвести промежуточные итоги.
В акции приняли участие более 175 тысяч человек, которые собрали 480 тонн макулатуры. Жители Мордовии также внесли свою лепту – более 4 тонн макулатуры.
В поддержку весеннего сезона «БумБатла» волонтеры Движения «Экосистема» посетили ряд ключевых спортивных мероприятий страны, включая футбольные матчи клубов и сборной России, забеги, веломарафон, сап-заплыв и даже старт мотосезона. Экоактивисты рассказывали людям о важности раздельного сбора отходов и призывали сдавать макулатуру на переработку.
«Весенний сезон «БумБатла» привлек к акции новых участников, в том числе самых неожиданных — от любителей сап-серфа до байкеров. Вместе мы показали достойный результат по сбору макулатуры, но не собираемся на этом останавливаться. Дальше — больше! «БумБатл» в новом формате — это уже не просто акция, а тренд на экологичность через ответственное потребление», — подвел итоги весеннего сезона акции сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Уже определили победителей в личном и семейном зачетах, итоги командного и регионального состязани подведут в марте 2026 года.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия