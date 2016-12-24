Игорь Комаров оценил в Пензе производство новых медицинских изделий «МедИнж»

6 июня 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетили научно-производственное предприятие «МедИнж».

В 2025 году флагман пензенского биомедицинского кластера запустил серийное производство интракоронарных шунтов, которые применяются для создания временного кровотока при операции аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце.

В мире такие изделия производят лишь несколько компаний, которые ушли с российского рынка. Полностью заместить импортные поставки стало возможным благодаря пензенским разработчикам.

«Хочу отметить, что из почти двух десятков медицинских и фармацевтических кластеров России треть расположены в регионах ПФО. И один из них – пензенский «БиоМед», «МедИнж» – его ведущее предприятие. К сожалению, статистика показывает рост сердечно-сосудистых заболеваний в ПФО и России в целом, поэтому то, что здесь производят, очень востребовано кардиохирургами.

Приятно, что есть поддержка государства и региона. Губернатор и его команда многое делают для развития промышленности, для повышения уровня образования», – отметил Игорь Комаров.

У интракоронарных шунтов есть важное преимущество – они не требуют применения дорогостоящей аппаратуры искусственного кровообращения при проведении операций. Потребность российского рынка в таких изделиях оценивается примерно в 30 тысяч штук в год.

«Сейчас этот продукт активно идет в российские клиники. В прошлом году 350 изделий продали, в этом году планируем 600», – рассказал генеральный директор ЗАО НПП «МедИнж» Александр Евдокимов.

Альтернативой аорто-коронарному шунтированию является стентирование. В конце прошлого года предприятие зарегистрировало коронарные стенты собственного производства, и гостям представили их образцы.

«Предприятию дали возможность работать с университетами, отбирать кадры. Студенты проходят практику, стажировку, привыкают к производству, понимают свои профессиональные перспективы», – отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Помимо подготовки кадров важную роль для производства играет оборудование, которое закупалось предприятием в том числе за счет средств льготного займа от Фонда развития промышленности.

Гости осмотрели также производственную линию по выпуску сердечных клапанов и посетили испытательную лабораторию по оценке биологического действия медицинских изделий. В настоящее время около 70% имплантируемых в России искусственных клапанов сердца производятся в Пензе; объем реализации продукции предприятия по итогам 2024 года превысил 1,5 млрд рублей.