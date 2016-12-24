Артём Здунов встретился с делегацией Университета науки и технологий Цзянсу (КНР)

«Это наша история, наша основа»
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Глава Мордовии Артём Здунов 6 июня провел рабочую встречу с делегацией Университета науки и технологий Цзянсу (г. Чжэньцзян) Китайской Народной Республики.
Напомним, в сентябре прошлого года состоялась бизнес-миссия Мордовии в Китай, а в октябре было подписано Соглашение о побратимстве между городами Саранск и Чжэньцзян. Оно охватывает широкий спектр направлений: экономику, торговлю, науку, культуру, спорт, здравоохранение и образование.
«Рады снова видеть вас, уже в нашей республике, - обратился Артём Здунов к китайским коллегам. – Вы неделю провели в нашей республике, и мы значительно продвинулись в нашей совместной работе. Мордовия – один из лидеров инновационного развития страны. Мы увеличиваем количество НИОКР, открыли федеральный центр биотехнологий. Наши университеты активно взаимодействуют. Успешно себя зарекомендовала совместная образовательная программа двух дипломов по магистратуре «Теплоэнергетика и теплотехника».
Глава Мордовии отметил важность работы по созданию совместного образовательного института (на базе Университета науки и технологий Цзянсу) для совместных образовательных программ. Это будут программы двух дипломов для двух уровней образования (бакалавриат и магистратура). Республика заинтересована в расширении взаимодействия в образовании, технологиях и гуманитарной сфере.
Также Артём Здунов подчеркнул, что и в целом сотрудничество Мордовии с КНР развивается, растет товарооборот: за последний год он увеличился более чем в два раза.
В Мордовии открыто отделение Общества российско-китайской дружбы. Мордовский госуниверситет активно участвует в работе Ассоциации вузов «Волга – Янцзы».
Ректор Университета науки и технологий Цзянсу Цзи Чуньянь поблагодарила руководителя республики за поддержку проекта по созданию совместного образовательного института и выразила уверенность в укреплении сотрудничества.
Как рассказал ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, университет планирует расширять прием студентов из Китая. Также есть планы по обмену школьниками в период летней практики (к этой работе готов подключиться республиканский лицей для одаренных детей). «Это очень важное направление в рамках развития побратимских связей Саранска и Чжэньцзяна, - сказал он. – И в целом у нас очень широкий простор для сотрудничества, которое будет способствовать появлению новых экономических связей».
Глава Мордовии, подводя итоги встречи, подчеркнул, что будет поддерживать все озвученные предложения о сотрудничестве. «Мы всегда открыты для вас!» - сказал он.
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