В Саранске пенсионерка пострадала при падении в автобусе

По информации Госавтоинспекции республики, 5 июня в 11.12 на ул. Полежаева в Саранске при резком торможении маршрутного автобуса «ПАЗ» под управлением 21-летнего водителя в салоне произошло падение 68-летней женщины.

Пострадавшую пассажирку с травмами доставили в лечебное учреждение, откуда после оказанной медицинской помощи отпустили домой с назначенным лечением.

По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса находился в трезвом состоянии.