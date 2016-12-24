В Саранске пенсионерка пострадала при падении в автобусе

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По информации Госавтоинспекции республики, 5 июня в 11.12 на ул. Полежаева в Саранске при резком торможении маршрутного автобуса «ПАЗ» под управлением 21-летнего водителя в салоне произошло падение 68-летней женщины.
Пострадавшую пассажирку с травмами доставили в лечебное учреждение, откуда после оказанной медицинской помощи отпустили домой с назначенным лечением.
По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса находился в трезвом состоянии.
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