В МВД по РМ проводится горячая линия связи с населением по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
6 июня с 09:00 до 13:00 в МВД по Республике Мордовия проводится горячая линия связи с населением по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции.
Если граждане располагают какой-либо информацией о действиях сотрудников органов внутренних дел, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщить об этом можно по телефону горячей линии 8(8342) 29-88-25.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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