В МВД по РМ проводится горячая линия связи с населением по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции

6 июня с 09:00 до 13:00 в МВД по Республике Мордовия проводится горячая линия связи с населением по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции.

Если граждане располагают какой-либо информацией о действиях сотрудников органов внутренних дел, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщить об этом можно по телефону горячей линии 8(8342) 29-88-25.