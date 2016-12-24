Акция «Веди родителей в музей» стартует в день рождения Пушкина

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартует Всероссийская акция «Веди родителей в музей». До 22 июня владельцы Пушкинской карты смогут не только бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы, но и получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. С 2025 года программа «Пушкинская карта» стала частью национального проекта «Семья».

Возможность приобрести билет со скидкой для родителей будет и у молодежи Мордовии. К акции присоединятся два главных музея республики – Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина и музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.

Организатором акции выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Она пройдет уже в третий раз. Впервые акция была запущена в новогодние праздники, а во второй раз прошла в период весенних каникул. За это время она получила широкий отклик: было приобретено более 13 тысяч билетов.

Чтобы принять участие, достаточно приобрести билет в учреждение культуры по Пушкинской карте. После этого можно купить два билета для родителей со скидкой 10%.

По словам статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации Жанны Алексеевой, поддержка семейных ценностей и вовлечение молодежи в культурную жизнь – ключевые задачи национального проекта «Семья».

«К летней акции «Веди родителей в музей» присоединились более 1000 учреждений культуры из порядка 70 регионов страны, включая ведущие театры, музеи, выставочные и концертные площадки. Впервые в ней участвуют ГМИИ им. А. С. Пушкина и Всероссийский музей А. С. Пушкина. Акция помогает объединить поколения, сделать поход в театр или музей доступнее для всей семьи», – отметила она.