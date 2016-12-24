В музее Эрьзи провели показ коллекции национальных костюмов проекта «Ладава»

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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
29 мая в Музее Эрьзи Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова и Центр социокультурных инициатив «Вместе» представили коллекцию костюмов, воссоздающих традиции мордовского народа.
В основу коллекции легли 1740 эскизов, созданных учащимися художественных школ Саранска и студентами художественного училища. Эксперты отобрали 25 лучших работ, которые и легли в основу представленной коллекции.
Сам показ национальных костюмов провели юные артисты танцевальной студии «Яблонька» ансамбля песни и танца «Умарина».
Нужно отметить, что презентация костюмов арт-студии «Ладава» - часть проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.
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