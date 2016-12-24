В Мордовии стартовал ежегодный земельный форум «Мастор»

Работу третьего ежегодного земельного форума «Мастор» 29 мая в Саранске открыла пленарная сессия «Обеспечение устойчивого технологического развития. Модернизация услуг и сервисов в интересах людей и экономики». «Мастор» - одно из ключевых событий в земельно-имущественной сфере. За годы работы он зарекомендовал себя как реальный рабочий инструмент. Форум текущего года объединил участников из более 50 регионов России и пяти зарубежных стран - Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Таджикистана, Турецкой и Южной Африканской Республик. В его работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Деловая программа форума посвящена вопросам эффективного управления государственной собственностью, оптимизации процессов кадастрового учёта и регистрации прав собственности, реализации инвестиционных проектов в сфере недвижимости, развития инфраструктуры и повышения качества жизни населения. Одно из новых и ключевых направлений в повестке третьего форума - комплексное развитие территорий. Приветствуя участников сессии, Глава республики Артём Здунов отметил, что эта площадка для диалога получила международное развитие, форум привлекает внимание и интерес авторитетных экспертов, профессионалов отрасли, даёт возможность узнать о передовом мировом опыте зарубежных коллег и перспективах градостроительного развития.

«Мы понимаем, что любое развитие сегодня невозможно без применения цифровых технологий. Цифровизацию процессов управления публичной собственностью мы осуществляем совместно с Росимуществом. Благодаря поддержке ведомства в республике стало возможно создание промышленного парка и особой экономической зоны, начата реализация инвестиционных проектов на базе старых производственных цехов», - сказал руководитель региона.

Мордовия активно сотрудничает и с Росреестром, который инициировал процесс объединения всех цифровых систем, использующих геопространственные данные на единой платформе - «Национальная система пространственных данных». Интеграция проходит поэтапно, а завершение запланировано к 2030 году. Республика вошла в проект в качестве «пилотного» региона в 2023 году, сейчас с НСПД интегрированы региональные информационные системы. Было отмечено, что ни одна, даже самая совершенная цифровая платформа, не будет работать без полных и достоверных сведений. Росреестр реализует амбициозную задачу - совместно с субъектами собрать полные сведения об объектах недвижимости в своей базе. Всё это направлено на повышение инвестиционной привлекательности и налогового потенциала территорий. Отдельное внимание в рамках форума будет уделено вопросу вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В Мордовии только за последние несколько лет в сельхозоборот введено около 60 тыс. гектаров.

«Все, что связано с землей, водоразделом имеет принципиальное значение в мире и обществе. Многие вопросы социальной и политической напряжённости этим профессиональным сообществом мы могли бы снять. Призываю вас на полях форума обсуждать технологические вопросы решения этих сложных задач - это будет реальная польза для общества», - подчеркнул Артём Здунов.

Модератор форума, декан Высшей школы правоведения Президентской академии РАНХиГС Олег Зайцев отметил, что форум третий год подряд объединяет экспертов: «Республика Мордовия каждый раз принимает нас гостеприимно и настраивает на конструктивное обсуждение вопросов. Форум превратился в уникальную площадку. Свыше 30 заключенных на форуме соглашений закончились 80-процентным эффективным результатом».

Он отметил, что на полях форума особое внимание будет уделено международному опыту, наиболее успешным мировым практикам в сфере. Олег Зайцев также поблагодарил Главу Мордовии Артёма Здунова за неизменную поддержку земельного форума «Мастор».

Заместитель Руководителя Росимущества Михаил Попов выступил с докладом о защите имущественных интересов РФ. О развитии национальной системы пространственных данных в России с фокусом на людей рассказала заместитель Руководителя Росреестра Татьяна Громова: «Мы создаём удобные решения для работы с пространственными данными прежде всего для людей. Это инвентаризация страны - нам важно понимать, что у нас есть и что ещё нужно вовлечь в экономический оборот. Данные всегда должны работать!» Она также передала приветствие участникам форума от руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

С докладом «Космос для России: комплексный мониторинг территорий и ресурсов для социально-экономического развития регионов РФ» выступил первый заместитель генерального директора «Терра Тех» Максим Болтачев. «Земля - это актив. Он может развиваться, только когда мы знаем, что с ним происходило, как он изменяется. Именно космос позволяет нам получать эти знания и управлять процессами», - подчеркнул спикер.

Также в рамках пленарной сессии с приветственным словом выступили представители Республики Таджикистан, Турции, Южно-Африканской Республики Объединенных Арабских Эмиратов.

На полях форума также состоялось подписание соглашения между Правительством Республики Мордовия и Международной Ассоциацией Развития Территорий «МАРТ». Оно предусматривает укрепление разносторонних связей в сфере устойчивого развития территорий, повышения эффективности их использования.

Работа форума продолжилась в тематических секциях. Во второй день пройдёт в формате круглого стола, организованного совместно с Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области.