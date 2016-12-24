Мордовия и Сбербанк будут развивать сотрудничество

Глава Мордовии Артём Здунов 27 мая провел рабочую встречу с управляющим Мордовским отделением Сбербанка Олегом Калачевым. Обсуждались вопросы совместной работы в сфере цифровизации республиканской экономики, развития образования и реализации инфраструктурных проектов.

В частности, дана высокая оценка работы чат-бота для многодетных семей. Проект, разработанный Сбер Бизнес Софт (дочернее общество Сбербанка) и запущенный совместно с НКО «Много Дети» в ноябре 2024 года оказался востребованным среди жителей Мордовии. За это время было обработано около 800 обращений, в ходе которых чат-бот консультировал и предоставлял самую актуальную информацию многодетным семьям в режиме онлайн. Принято решение о масштабировании проекта и включении новых категорий запросов, касающихся большинства семей региона.

Обсуждалась возможность внедрения в ряде школ Мордовии обучения основам и базовым принципам программирования от Международной школы программирования и математики «Алгоритмика». На первом этапе в проект войдут около 10 школ в Саранске и районах Мордовии. Проект направлен на повышение квалификации действующих учителей информатики, большего вовлечения школьников в изучение алгоритмики, языков программирования, цифровых навыков с обязательной сдачей «цифрового ГТО» на старте и по итогам завершения учебного года.

Кроме того, стороны договорились о реализации совместного проекта с МФЦ по обучению сотрудников навыкам клиентоориентированности, работы с выгоранием и наставничества.